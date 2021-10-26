Олимпийские чемпионки-2020 снялись с мирового первенства по художественной гимнастике

Сборная Болгарии по художественной гимнастике не выступит в групповых упражнениях на Чемпионате мира, сообщает zakon.kz.

На летних Олимпийских играх в Токио болгарские гимнастки выиграли золотые медали в групповых упражнениях, однако от участия в Чемпионате мира Болгария вынуждена отказаться. Этой новостью поделилась Международная федерация гимнастики (FIG) на своей странице в Twitter, объяснив причину такого поступка.

Вчера наша сборная провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с врачом команды, который решил, что повреждение Траатс серьезное и участие на турнире невозможно, – говорится в заявлении Болгарской федерации художественной гимнастики в Twitter.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Помимо Болгарии, ранее сборная Израиля и ее лидер, олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам, отказались от участия в мировом первенстве.