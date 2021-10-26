Продюсерская компания Tiger Films приступает к работе над новым фильмом.

Сюжет картины под рабочим названием "Мой звездный парень" пока не раскрывается, известно лишь, что над сценарием работают Медет Калибеков и Нуржан Еркинулы, ранее приложившие руку к созданию фильмов "Моя большая казахская семья" и "Агашки по вызову", а постановкой займется Ален Ниязбеков.

Молодой режиссер также принимал участие в съемках семейной комедии от Tiger Films.

Главные роли в фильме исполнят Бауыржан Сатов и Айдана Меденова.

Напомним, специальное подразделение Tiger Films было создано на базе Kinopark-Kinoplexx Theatres в 2021 году, в целях производства собственных полнометражных фильмов, а также оказания консультационных услуг по производству кино.

До конца года запланирован выход комедий "Моя большая казахская семья" (23 декабря) и "Маша и Дударай" (30 декабря), а уже 27 января 2022 года зрители увидят третью картину Tiger Films – "Ағашки по вызову".