В преддверии декабрьских праздников начнется показ телесериала "Чувства Независимости"

Ко Дню Независимости на телеканале "Хабар" стартует шестисерийный постановочный документальный сериал "Чувства Независимости", сообщает Zakon.kz.

Постановочный документальный фильм "Чувства Независимости" – это шестисерийный исторический сериал, над которым работает большая творческая группа.

Цель данного проекта – показать историю Казахстана через чувства, которые казахстанцы испытывали в определенный исторический период. Для ее достижения в сериале рассказывается о том, как наша страна пришла к Независимости. При этом внимание сконцентрировано на главных исторических событиях последних столетий.

По задумке создателей фильма, зритель должен понять, кто мы есть сейчас – как живем, о чем думаем, что помним, знаем о себе и других поколениях. Конечно, к освещению этих вопросов можно подойти с исторической или краеведческой точки зрения, но поймем ли мы таким образом, что нас отличает от других, ведь Человек – это не про факты и события, а про чувства и эмоции, задаются они вопросом.

Поэтому шесть серий фильма – это шесть сильнейших человеческих чувств, которые наш народ испытывал на протяжении всей нашей истории и которые сформировали нас как личностей, граждан независимого Казахстана. Это ностальгия, любовь, гнев, счастье, гордость, надежда

К примеру, в серии о ненависти говорится о событиях на Семипалатинском ядерном полигоне и мировом финансовом кризисе, о гордости – восхваляются подвиг и мужество ветеранов Великой Отечественной войны, а также достижения казахстанских спортсменов, о счастье – выражается благодарность за мирное небо над головой, за перенос столицы из Алматы в Нур-Султан и так далее.

- Именно в этих шести чувствах – ностальгия, любовь, гнев, счастье, гордость и надежда – мы нуждаемся в нашей жизни больше всего, – отметил председатель правления Агентства "Хабар" Ерлан Бекхожин. – Вдумчивое проживание этих чувств двигает нас вперед и, несомненно, делает нас лучше.

Особо следует отметить, что творческая группа в составе нескольких десятков постановщиков – режиссеров, операторов, художников, редакторов, ассистентов, аниматоров и так далее, нестандартно подошла к подаче информации и визуальных решений в отношении такой важной темы, как Независимость страны. Каждая серия затрагивает ряд ярких исторических событий и периодов, они не имеют линейного исторического повествования. также в них использован большой объем архивных фото- и видеоматериалов.

Герои сериала – это эксперты или очевидцы событий, произошедших не только в последние 30 лет – годы Независимости. Они делятся своими личными переживаниями и достоверными фактами того времени.

Другими словами, важные исторические судьбоносные события независимого Казахстана раскрываются через личные истории казахстанцев, прожитые за 30 лет Независимости, в этом и заключается уникальность данного спецпроекта.

И, конечно же, в сериале особо отмечены роль и заслуги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

– За годы Независимости в нашей стране произошло огромное количество ярких событий, которыми мы можем гордиться, поэтому мы остановились на самых интересных, – говорит председатель правления Агентства "Хабар" Ерлан Бекхожин. – Это перенос столицы, закрытие Семипалатинского полигона, возвращение празднования национального праздника Наурыз, грандиозные победы наших соотечественников на олимпиадах, введение национальной валюты – тенге, принятие государственных символов, проведение первых выборов и другие.

Кроме героев, в сериале присутствуют рассказчик и исторические личности. Так, в одной серии могут встретиться великие умы Казахстана прошлых веков и современности: Жусип Баласагуни, Газиза Жубанова, Шокан Уалиханов, Гульфайруз Исмаилова, Абай, Герольд Бельгер и многие другие.

Среди известных людей в проекте выступают автор герба Жандарбек Малибеков, первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов, солисты группы "Уркер", цирковой артист Мурат Мутурганов, актеры Маржан Козыбаева и Жан Байжанбаев.

Основной язык документального сериала – казахский, но некоторые спикеры говорят на русском и английском языках.