Токаев выразил соболезнования родным академика Серика Кирабаева

Глава государства выразил соболезнования родным и близким академика Серика Кирабаева, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук Серика Смаиловича Кирабаева, – написал он на своей странице в Facebook.

Серик Смаилович прожил нравственную жизнь, которую полностью посвятил развитию отечественной науки. Неоценима его роль в изучении казахской литературы и продвижении нашего национального достояния. Серик Смаилович стал автором многих работ, монографий и учебников, а также внес значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ великого учителя Серика Смаиловича, оставившего богатое научное наследие, навсегда останется в памяти народа, – говорится в телеграмме президента Казахстана.

Ранее стало известно, что на 95-м году жизни умер ученый-литературовед, критик и академик Серик Кирабаев.

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