Футзальный "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов-2021

26 октября 2021, 17:40
Фото: instagram.com/afckairat

27 октября в итальянском городе Римини стартует основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

В ранге одного из фаворитов этих соревнований приехал алматинский "Кайрат". Компанию казахстанцам в подгруппе А составили "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия) и "Пезаро" (Италия).

Три лучших клуба из этой четверки продолжат дальнейшую борьбу в следующем раунде Лиги чемпионов.

Расписание игр "Кайрата" в основном раунде Лиги чемпионов (по времени Нур-Султана:

– 27.10.21 "Кайрат" –"Пльзень" (начало в 21:00)

– 28.10.21 "Тюмень" – "Кайрат" (начало в 21:00)

– 30.10.21 "Пезаро" – "Кайрат" (начало в 24:00)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kairat Futsal (@afckairat)

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?