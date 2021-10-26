Футзальный "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов-2021

27 октября в итальянском городе Римини стартует основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

В ранге одного из фаворитов этих соревнований приехал алматинский "Кайрат". Компанию казахстанцам в подгруппе А составили "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия) и "Пезаро" (Италия).

Три лучших клуба из этой четверки продолжат дальнейшую борьбу в следующем раунде Лиги чемпионов.

Расписание игр "Кайрата" в основном раунде Лиги чемпионов (по времени Нур-Султана: – 27.10.21 "Кайрат" –"Пльзень" (начало в 21:00) – 28.10.21 "Тюмень" – "Кайрат" (начало в 21:00) – 30.10.21 "Пезаро" – "Кайрат" (начало в 24:00)

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Куандык Шынасилов