Футзальный "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов-2021

27 октября в итальянском городе Римини стартует основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.
В ранге одного из фаворитов этих соревнований приехал алматинский "Кайрат". Компанию казахстанцам в подгруппе А составили "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия) и "Пезаро" (Италия).
Три лучших клуба из этой четверки продолжат дальнейшую борьбу в следующем раунде Лиги чемпионов.
Расписание игр "Кайрата" в основном раунде Лиги чемпионов (по времени Нур-Султана:
– 27.10.21 "Кайрат" –"Пльзень" (начало в 21:00)
– 28.10.21 "Тюмень" – "Кайрат" (начало в 21:00)
– 30.10.21 "Пезаро" – "Кайрат" (начало в 24:00)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Куандык Шынасилов
Хотите быть в курсе важных новостей?