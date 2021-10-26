Поножовщиной закончилась массовая драка в Павлодаре

Павлодарец ударил ножом горожан, сделавших ему замечание, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 24 октября около 01:30 возле многоэтажного дома по ул. Павлова находились граждане, которые нарушали тишину, а также распивали спиртные напитки.

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу. пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 2 п. 1 УК РК.