В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали информацию в социальных сетях о переходе eGov.kz на платформу "Сбер", передает Zakon.kz.

В Сети распространяют информацию, что 1 ноября 2021 года будет подписан договор о переходе eGov на платформу "Сбер".

Как заверили в ведомстве, данная информация не соответствует действительности.

Отдельные лица манипулируют этим "вбросом", поэтому прошу коллег-журналистов проверять информацию и доверять только официальным источникам информации, то есть сайту mdai.gov.kz и официальным аккаунтам министерства в социальных сетях. Также ранее был опубликован меморандум, в котором прописаны предварительные детали. Текст меморандума доступен для широких масс на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов, – написал в Facebook пресс-секретарь МЦРИАП Максат Тулегенов.