С 1 ноября можно будет подать документы для поступления в магистратуру

1 ноября стартует прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает Zakon.kz.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что претенденты на государственный грант могут пройти тестирование два раза в год: традиционно летом и дополнительно зимой. И вот теперь с 1 ноября желающие могут сдать документы на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру. В случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема, – сказал вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Регистрация на участие во втором комплексном тестировании будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК. Прием документов пройдет с 1 по 15 ноября 2021 года. Само комплексное тестирование – с 18 ноября по 11 декабря.

Претенденты на грант в магистратуру традиционно будут сдавать тесты по иностранному языку, по профилю группы образовательных программ и на определение готовности к обучению. Претенденты, имеющие международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, автоматически освобождаются от теста по иностранному языку. Результаты тестов можно будет узнать сразу после завершения тестирования. В случае несогласия с результатами тестирования его участники через 30 минут после окончания вступительных экзаменов могут подать заявление на онлайн-апелляцию.

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.

Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру будут приниматься до 25 декабря. Зачисление в магистратуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на более чем три тысячи государственных образовательных грантов. Больше всего грантов выделено на специальности "Химия" (172 гранта), "Ветеринария" (169), "Механика и металлообработка" (156), "Металлургическая инженерия" (137), "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" (132), "Материаловедение и технология новых материалов" (130) и другие.