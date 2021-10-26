Алматинцы грубо нарушили ПДД и выложили видео в соцсети

В городе Алматы водители двух автомобилей Mercedes грубо нарушили правила дорожного движения, передает Zakon.kz.

В Cети появилось видео, на котором водители двух автомашин, двигаясь по дороге, нарушают правила ПДД.

Полицейские провели проверку. Нарушители установлены.

Ими оказались гражданин Нагиев (автомашина марки Mersedes E63 AMG) и гражданин Калжан (автомашина марки Mersedes S63 AMG). В отношении Нагиева составлены 20 протоколов за совершение административных правонарушений на общую сумму штрафа 326 704 тенге. Относительно второго водителя, гражданина Калжан, проверка продолжается, по ее результатам будет представлено дополнительное информационное сообщение, – написал в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.