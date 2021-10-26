Замакима ВКО провел неформальную встречу с молодежью области

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов провел неформальную встречу с молодежью региона, представителями различных сфер. В рамках диалоговой площадки рассмотрены вопросы реализации государственных программ и новых проектов, мер поддержи молодежи, актуальные вопросы молодежной политики, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима области Азамат Мухамедчинов подчеркнул, что молодежь – самая активная группа населения, формирующая будущее нашей страны. Государством в программных документах предусмотрены меры поддержки молодежи в виде образовательных и научных грантов, финансовой поддержки предпринимательских инициатив, бесплатного средне-специального технического образования, содействия занятости, повышения квалификации, решения жилищных и многих других вопросов. Принят комплексный план по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы. В своем Послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил новые задачи развития страны, реализация которых требует заинтересованного участия образованной, квалифицированной, энергичной и талантливой молодежи.

Для адресной работы с молодежью в области функционирует 20 молодежных ресурсных центров. По поручению акима области Даниала Ахметова проведен анализ занятости молодежи, особенно на селе. Усилена адресная разъяснительная работа с молодежью категории NEET, ребятами, которые не учатся, не работают. В первом полугодии текущего года доля молодежи данной категории по области составила 5,8% при республиканском показателе 6,7%. Продолжается реализация задач по обеспечению занятости, трудоустройства молодежи в рамках государственных программ и проектов. С начала года мерами содействия занятости охвачено 14 тыс. человек, 455 молодым специалистам, прибывшим в сельскую местность, выданы бюджетные кредиты и подъемные пособия.

Текущий год особенный для нашей страны. Он проходит под знаком 30-летия Независимости Республики Казахстан. В рамках областного Плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК с участием молодежи области состоялись дистанционный областной ІТ-хакатон Jastar Time, чемпионат Skills for geeks, конкурс творческих проектов "Моя инициатива – моей Родине", чемпионат "Смарт Сарбаз", профориентационные встречи "СтартПрофи – Shygys", ярмарки вакансий по трудоустройству выпускников, экологическая акция "Киелі табиғат", историко-культурный квест, челлендж "Менің туым, менің Отаным!". Продолжается акция "Марафон добрых дел", в рамках которой проведено более 2500 мероприятий с участием молодежи и волонтеров области. Волонтерские инициативные группы выиграли 17 малых грантов республиканского проекта по поддержке сельской молодежи. информационный центр города Семей

Участники встречи отметили актуальные проблемы молодежи региона.

Победительница и бронзовый призер проекта "Медали Елбасы" Полина Лапина, студентка Университета им. Шакарима, рассказала об участии в республиканском проекте и своем взгляде на решение вопроса повышения информированности молодежи о возможностях государственных программ, предназначенных ей.

Я считаю, что такие встречи очень нужны и важны, поскольку нас выслушал заместитель акима области, и в будущем, я думаю, мы увидим значительные сдвиги в решении актуальных вопросов молодежной политики региона, – сказала Полина.

В завершение встречи Азамат Мухамедчинов подчеркнул, что все озвученные молодежью вопросы взяты на контроль, а следующая встреча будет проведена с руководителями учебных заведений для обсуждения дальнейших планов.

Я уверен, что каждый из вас настоящий патриот, именно вам предстоит претворять в жизнь новые идеи, достигать новых вершин, приумножать успехи. И для этого вы должны быть "на волне" всех главных событий страны. заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов