Представлен дизайн медалей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года показал дизайн медалей, которые будут вручаться победителям и призерам, сообщает Zakon.kz.

Фотографии появились на странице комитета в Instagram.

Ровно за 100 дней до начала зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года представлен дизайн медалей, которые будут вручаться на Играх, – говорится в сообщении комитета.

На лицевой стороне медалей – логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 на английском языке.

В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр и полное название Олимпиады на китайском языке. Также эта сторона украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.

Напомним, столица Китая примет XXIV зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.