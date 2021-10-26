Обновление Android 12 поломало некоторые смартфоны

Компания Google выпустила операционную систему Android 12. В Сети появились первые отзывы, и далеко не все они позитивные, сообщает Zakon.kz.

В GizChina пишут, что ряд жалоб поступил от пользователей флагманских смартфонов серии Pixel, которые получают обновления Android в первую очередь. Как отметили потребители, после обновления до новой ОС время автономной работы сократилось, также некоторые приложения стали часто вылетать.

Предполагают, что причиной может быть процессор Tenzor, а точнее то, что компания сосредоточила больше сил на оптимизации Pixel 6 и 6 Pro под него, а другим моделям уделила слишком мало внимания.

Google же заявляет, что проблемы могут быть вызваны несовместимостью со сторонними приложениями. Насколько массовыми они являются, пока неизвестно.

Android 12 включает в себя интерфейс на основе Material You.