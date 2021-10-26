Уволен завуч, разрешивший травить насекомых во время уроков в Актобе

После случая в школе Актобе, где дезинсекционные работы стали проводить прямо во время уроков, завуча гимназии уволили, сообщает Zakon.kz.

В управлении образования рассказали, что педагог лично встретила специалиста и вместо того, чтобы дождаться окончания урока, разрешила ему начать травит насекомых, передает КТК.

Отравление в тот день получили почти сто школьников. Испуганные дети не понимали, что происходит, выбегали из классов и в испуге пробирались к выходу.

Инцидент попал на видео и возмутил казахстанцев.

Директор школы №9 получила строгое дисциплинарное взыскание. Наказали и руководителя городского отдела образования.





Специалисты сами сказали, что средство неопасно для людей, поэтому дезинсекцию стали проводить в рабочий день. До окончания уроков оставалось 5 минут. Конечно, следовало дождаться, когда все занятия закончатся. зам. руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова