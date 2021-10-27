В ночь на 27 октября на востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

26 октября 2021 года в 23:47 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 582 км на восток от Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения: 11.5.

Магнитуда: MPV 4.6.

Координаты эпицентра: 43.06° с.ш. 84.04° в.д.

Глубина: 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет