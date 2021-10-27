Популярный миф о красном мясе развеял врач

Красное мясо повышает риск развития болезней сердца. Так считал "весь мир" до 2020 года, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает Zakon.kz.

Перед самым ковидом пересмотрели все те данные, которые годами накапливались, про связь мяса и провоцирование им атеросклероза и так далее, – цитирует его РИА Новости.

Как отметил врач, в результате выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют.

По его словам, в больших количествах красное мясо может увеличить риск онкологии кишечника.

Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не так категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия. Александр Мясников

При этом врач призвал употреблять красное мясо умеренно – не более трех раз в неделю.