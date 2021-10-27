Как проявляется постковидный синдром у детей

Немецкие ученые определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с последствиями после заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

Для этого специалисты проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и составили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков.

Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания, – цитируют РИА Новости результаты исследования, опубликованные на medRxiv.org.

Данные поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 по декабрь 2020 года ученые объединили в единую базу, обработав информацию по 38 миллионам человек, это – 45% населения страны.

Отобрав 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 (145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет), исследователи их разбили на две группы, выделив тех пациентов, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.

Несмотря на то, что по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой – всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются, – говорится в материале исследования.

Таким образом, если у взрослых постковидные проявления выражаются, прежде всего, как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены такие симптомы, как стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.

Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, говорят исследователи.

Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков, – отмечают авторы статьи.

Стоит отметить, что данное исследование, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков, самое масштабное в мире. Оно также показало общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.