Кто вошел в состав сборной Казахстана по батутной гимнастике на ЧМ

27 октября 2021, 10:11
Фото: olympic.kz

В Шымкенте состоялся Кубок Казахстана и чемпионат страны в отдельных видах упражнений по батутной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Абсолютными чемпионами и обладателями Кубка по прыжкам на батуте стали Данил Мусабаев (Караганда) и Виктория Бутолина (Павлодар).

В прыжках на акробатической дорожке "золото" завоевал Александр Ромахов из Шымкента. Лучшие спортсмены данных соревнований попали в список сборной Казахстана, которой предстоит участвовать в чемпионате мира. Планетарное первенство состоится с 15 по 22 ноября в столице Азербайджана – Баку.

Команду Казахстана представят Роман Барков, Игорь Грачев, Данил Мусабаев (индивидуальные прыжки) и Диана Угрюмова.

Куандык Шынасилов


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