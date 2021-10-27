Установлена связь недосыпа и слабоумия

Доктор философии и эксперт по сну Ребекка Роббинс рассказала о вреде недосыпа, передает Zakon.kz.

По словам американского врача, в течение дня мозг вырабатывает токсины, накопление которых связывают с потерей когнитивных способностей.

Кроме того, накопление токсинов в мозге также наблюдается при болезни Альцгеймера и деменции (слабоумии), пишет издание The Telegraph.

Замечено, что когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, обмывает его и удаляет накопившиеся токсины, – объясняет специалист.

Также недостаток сна может негативно отразиться на иммунитете человека.

Постоянный недосып более чем вдвое повышает риск заболевания простудой или гриппом и замедляет выработку антител после прививок, – добавила Роббинс.

Для улучшения качества сна эксперт рекомендует ежедневно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна должна составлять восемь часов. Ложиться в кровать лучше на полчаса раньше времени, чтобы успеть расслабиться и уснуть.

Если вы просыпаетесь посреди ночи, не стоит включать телефон. Нужно встать с кровати, сесть в кресло или на пол и помедитировать. В этом случае сон вернется скорее, – рекомендует Роббинс

Также эксперт по сну рассказывала о пользе короткого дневного сна. Идеальное время для него – с 14:00 до 16:00, когда наблюдается снижение температуры тела.