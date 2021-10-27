Как будут работать объекты в Павлодарской области

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал новое постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области" от 27 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что вводимые изменения будут действовать с 29 октября по 12 ноября.

Разрешается работа в будние дни объектов, участвующих в проекте Ashyq:

объекты общественного питания всех типов;

ТРЦ, торговые дома, торговые сети, непродовольственные магазины;

сауны, СПА-центры;

театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии;

бильярдные, компьютерные клубы;

боулинг, караоке;

лотерейные клубы, букмекерские конторы.

При условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей с режимом работы до 00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 2 часов.

Постановление вводится в действие с 29 октября.