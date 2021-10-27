Olimpbet – спонсор чемпионата, Кубка и Суперкубка Казахстана по футзалу

Букмекерская контора Olimpbet продолжает расширять сотрудничество с Казахстанской федерацией футбола (КФФ). Компания стала титульным спонсором всех соревнований по футзалу, проводящихся под ее эгидой, – чемпионата страны, Кубка и Суперкубка. Договор рассчитан на три года с возможностью пролонгации.

Также благодаря Olimpbet футзал появится на республиканском телевидении. Букмекерская контора поддержала трансляции матчей казахстанских турниров, теперь игры будут показывать на общедоступном канале Qazsport. Если раньше болельщики видели только редкие матчи национальной сборной, то теперь смогут следить и за любимыми клубами.

Сейчас футзал переживает всплеск популярности в Казахстане. В прошлом сезоне "Кайрат" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а этой осенью национальная сборная блестяще выступила на чемпионате мира, заняв четвертое место. Динамичный и явно недооцененный вид спорта наконец-то может стать более массовым и найти новых болельщиков. Olimpbet, как давний партнер КФФ, решил поддержать все национальные турниры и помочь в их продвижении и популяризации. Отрадно, что на протяжении долгого времени болельщики имеют возможность смотреть матчи по республиканскому ТВ, и это серьезный шаг вперед. Дальше – больше! – заявил директор по развитию букмекерской конторы Olimpbet Константин Гусев.

Директор Департамента футзала КФФ Аскар Абильдаев уточнил, что в стране наблюдается футзальный бум.

Мы очень рады развитию нашего сотрудничества с Olimpbet, ведь за время совместной работы компания проявила себя как надежный и грамотный партнер. Уверен, привлечение титульного спонсора даст толчок для дальнейшего развития футзала в Казахстане. Сейчас мы наблюдаем футзальный бум в стране, особенно на фоне успехов нашей сборной и клубов на международной арене. Этот вид спорта захватывает все новые регионы. Словом, от сотрудничества с Olimpbet выиграют все стороны, – сказал он.

Напомним, что Olimpbet сотрудничает с КФФ с 2019 года и уже является титульным спонсором чемпионата, Кубка и Суперкубка Казахстана по футболу, а также национальных сборных по футболу и футзалу.