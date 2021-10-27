Утверждена Концепция правовой политики Казахстана до 2030 года

Указом Президента Казахстана утверждена Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.
Концепция правовой политики является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.
Как отмечается, заложенные в ней цели и меры по их реализации полностью корреспондируются со Стратегией "Казахстан - 2050" и Планом нации, являющимся главными ориентирами дальнейшего государственного развития.
В Концепции определены следующие основные принципы правовой политики:
В документе дан анализ текущей ситуации и отмечается ряд проблем.
В частности, говорится, что в условиях стремительного развития инновационных цифровых технологий правонарушители используют новые способы совершения уголовных правонарушений, а также создаются дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни, в том числе для свободы предпринимательской деятельности, что следует учитывать при модернизации уголовного законодательства.
Продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия.
По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека.
Негативные факторы в сфере уголовного процесса обусловлены прежде всего отсутствием четких критериев разграничения полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.
Качество деятельности стороны защиты в первую очередь зависит от спектра ее полномочий на сбор доказательств. Отрасль уголовно-процессуального законодательства, регламентирующая полномочия по сбору доказательств стороной защиты, является наиболее чувствительной для критики со стороны общества, поскольку наблюдается дисбаланс возможностей между сторонами защиты и обвинения, что противоречит принципу состязательности и равноправия сторон, – говорится в документе.
Также указывается на необходимость восстановления качества юридического образования, что является принципиальным условием устойчивого развития правовой системы Казахстана.
Концепция определяет основные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, правозащитных институтов, а также правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, правовое образование и пропаганду.
Реализация настоящей концепции будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества, построению модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека и гражданина, что является продолжением курса, обозначенного в Стратегии "Казахстан-2050", – говорится в документе.
Основные ожидаемые результаты к 2030 году – достижение среднего уровня стран ОЭСР по:
Концепция также определяет Перечень правовых актов, в которые предполагается внести изменения и дополнения:
Кроме того, планируется разработать Социальный кодекс Республики Казахстан.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
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