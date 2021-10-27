Утверждена Концепция правовой политики Казахстана до 2030 года

Указом Президента Казахстана утверждена Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция правовой политики является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

Как отмечается, заложенные в ней цели и меры по их реализации полностью корреспондируются со Стратегией "Казахстан - 2050" и Планом нации, являющимся главными ориентирами дальнейшего государственного развития.

В Концепции определены следующие основные принципы правовой политики:

Разумное регулирование

Прозрачное регулирование

Доказательное регулирование

Результативное регулирование

Защита прав, свобод и законных интересов лиц.

В документе дан анализ текущей ситуации и отмечается ряд проблем.

В частности, говорится, что в условиях стремительного развития инновационных цифровых технологий правонарушители используют новые способы совершения уголовных правонарушений, а также создаются дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни, в том числе для свободы предпринимательской деятельности, что следует учитывать при модернизации уголовного законодательства.

Продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия.

По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека.

Негативные факторы в сфере уголовного процесса обусловлены прежде всего отсутствием четких критериев разграничения полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

Качество деятельности стороны защиты в первую очередь зависит от спектра ее полномочий на сбор доказательств. Отрасль уголовно-процессуального законодательства, регламентирующая полномочия по сбору доказательств стороной защиты, является наиболее чувствительной для критики со стороны общества, поскольку наблюдается дисбаланс возможностей между сторонами защиты и обвинения, что противоречит принципу состязательности и равноправия сторон, – говорится в документе.

Также указывается на необходимость восстановления качества юридического образования, что является принципиальным условием устойчивого развития правовой системы Казахстана.

Концепция определяет основные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, правозащитных институтов, а также правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, правовое образование и пропаганду.

Ожидаемые результаты реализации концепции

Реализация настоящей концепции будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества, построению модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека и гражданина, что является продолжением курса, обозначенного в Стратегии "Казахстан-2050", – говорится в документе.

Основные ожидаемые результаты к 2030 году – достижение среднего уровня стран ОЭСР по:

индексу эффективности государственного управления Всемирного Банка – не ниже 80 процентов;

индексу верховенства права World Justice Project – не ниже 0.60 баллов;

индексу восприятия коррупции Transparency International – не ниже 55 баллов;

индикатору "Независимость судебной системы" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума – не ниже 50-го места;

индикатору "Надежность полицейских служб" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума – не ниже 60-го места.

Концепция также определяет Перечень правовых актов, в которые предполагается внести изменения и дополнения:

Конституционный закон РК "О Конституционном Совете Республики Казахстан". Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Конституционный закон РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". Административный процедурно-процессуальный кодекс РК. Гражданский кодекс РК. Гражданский процессуальный кодекс РК. Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Кодекс РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан". Кодекс РК "О недрах и недропользовании". Кодекс РК об административных правонарушениях. Предпринимательский кодекс РК. Трудовой кодекс РК. Уголовный кодекс РК. Уголовно-процессуальный кодекс РК. Экологический кодекс РК. Закон "О правовых актах" и ряд других.

Кроме того, планируется разработать Социальный кодекс Республики Казахстан.

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