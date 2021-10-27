КФУ выплатил купонное вознаграждение в размере 24 млрд тенге

АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Fitch Ratings "BBB"/прогноз "Стабильный") сообщил о своевременной выплате первого купонного вознаграждения по своим выпущенным облигациям KZ2C00006906.

Размер выплаченного инвесторам вознаграждения составил 24 млрд тенге.

Долгосрочные облигации на сумму 200 млрд тенге с купонной годовой доходностью 12% были выпущены 21 октября 2020 года в целях финансирования Дорожной карты занятости. Ценные бумаги реализованы среди институциональных инвесторов, а также банков второго уровня, страховых компаний, фондов по управлению активами и брокерских организаций.

Отметим, что это пятая по счету выплата купонного вознаграждения в текущем финансовом году. Общая сумма погашенных облигаций КФУ с момента регистрации на Казахстанской фондовой бирже составляет 220 млрд тенге.

В настоящее время биржевой портфель КФУ состоит из одно, двух, трех, пяти, семи и десятилетних облигаций, которые включены в корзину государственных ценных бумаг и выпускаются с целью реализации ипотечной программы "7-20-25" посредством выкупа ипотечных займов банков второго уровня и финансирования Дорожной карты занятости.

Казахстанский фонд устойчивости является дочерней организацией Национального Банка Республики Казахстан.