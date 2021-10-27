Депутат Мажилиса: Соглашение с ОАЭ способствует созданию новых рабочих мест

Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выразил уверенность, что развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами, выгодно нашей стране, так как способствует появлению новых предприятий, внедрению передовых технологий и созданию рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

При этом мажилисмен акцентировал внимание, что инвестиции идут не в сырьевые отрасли.

В частности, предполагается создание энергетического холдинга, который будет заниматься развитием возобновляемой энергетики в нашей стране.

Когда во всем мире происходит так называемый "зеленый переход" и страны, обеспокоенные состоянием экологии, отказываются от углеводородов в пользу возобновляемого топлива, увеличение числа солнечных, ветровых электростанций может стать нашим конкурентным преимуществом, – считает Жамбыл Ахметбеков.

Депутат Мажилиса также выразил уверенность, что инвестиционное соглашение с ОАЭ значительно улучшит условия для развития отечественного бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность Казахстана.

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