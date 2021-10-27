Двух человек убили в массовой драке в Шу

Два человека скончались в результате массовой драки в Шу, сообщает Zakon.kz.

23 октября примерно в 21.00 в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью мужчинами произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний местный житель. В отношении 34-летнего соучастника принимаются меры к установлению места нахождения. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК РК.

Ведется следствие, назначен ряд судебных экспертиз.