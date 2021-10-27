Депутат Мажилиса Альберт Рау считает, что заключение Казахстаном крупных инвестиционных соглашений свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате у нас в стране, а также повышает нашу инвестиционную привлекательность, сообщает zakon.kz.

Межправительственное соглашение с ОАЭ, объем инвестиций которого, как известно, составляет более 6 млрд долларов США, охватывает большой круг вопросов и направлений. Каждое из них – это стратегические отрасли, которые непосредственно связаны в т.ч. с обеспечением энергетической, продовольственной безопасности страны, с развитием логистического потенциала Казахстана. И потому, привлекая инвестиции в эти сферы, Казахстан делает большой шаг вперед, – уверен Альберт Рау.

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По словам депутата Мажилиса, помимо чисто практической выгоды, которую получит Казахстан в виде внедрения передовых международных технологий, наша страна параллельно будет работать и над совершенствованием отечественного законодательства.

Повышение инвестиционной привлекательности, в т.ч. путем приведения законов в соответствие с международными стандартами, скажется на увеличении количества инвесторов, появлении в стране новых модернизированных производств, создании новых рабочих мест и развитии экономики в целом, – отметил Альберт Рау.

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