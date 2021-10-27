Какие три матча могут спасти Сульшера на посту тренера "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" сделало предупреждение норвежскому специалисту Уле-Гуннару Сульшеру срочно исправить ситуацию в клубе с последними неудовлетворительными результатами, сообщает Zakon.kz.

Для сохранения своей должности на тренерском посту Сульшеру дали три матча на улучшение показателей, передает The Telegraph.

Если посмотреть на эти три встречи и проанализировать ситуацию, то задача у норвежского тренера стоит очень непростая.

Первый из этих матчей "Манчестер" проводит в гостях с "Тоттенхэмом" 30 октября.

На следующей неделе, 2 ноября, "манкунианцы" на выезде сыграют с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

И заканчивается этот "тройной экзамен" Сульшера 6 ноября в домашнем матче с "Манчестер Сити".

На данный момент "МЮ" после девяти туров в АПЛ располагается на 7-м месте. У них в активе 14 очков.



Куандык Шынасилов