Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 октября, сообщает Zakon.kz.

Ночью в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью туман.

Утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре Актюбинской области ожидается туман.