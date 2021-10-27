Улицу в Таразе назвали в честь академика Жазылбека Куанышбаева

В 2021 году в Казахстане широко отмечается 125-летие дважды Героя Социалистического Труда СССР Жазылбека Куанышбаева. В рамках празднования юбилея знаменитого уроженца Мойынкумского района в Таразе состоялось торжественное открытие сквера "Ауыл шаруашылығы", мемориальной доски с барельефом Жазылбека Куанышбаева, передает Zakon.kz.

Участие приняли министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, глава региона Бердибек Сапарбаев, ветераны, родственники Жазылбека Куанышбаева.

Сквер благоустроен в рамках проекта "Таразға тарту" при поддержке представителей сфер сельского хозяйства и ветеринарии. Сквер находится на улице, которой по инициативе акима области было присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда СССР Жазылбека Куанышбаева.

Для молодого поколения ярким вдохновляющим примером самоотверженного служения делу, исключительного трудолюбия и искреннего патриотизма являются Ыбырай Жакаев, Нурмолда Алдабергенов, Жазылбек Куанышбаев, которые были дважды удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Их имена известны не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. В нынешнем году, ознаменованном 125-летием со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда СССР Жазылбека Куанышбаева, проводится работа по популяризации имени и наследия степного академика. Он внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. Выращенный им каракуль высоко ценился за рубежом. Жазылбек Куанышбаев достиг невероятных вершин благодаря огромной работоспособности и любви к своему делу. Он щедро передавал свой опыт молодым чабанам, приучал детей с малых лет к труду. Поэтому сейчас так важно распространять опыт его работы, рассказывать молодому поколению о его трудовых подвигах, – отметил аким области.

Он также выразил уверенность в том, что сквер станет одним из посещаемых мест отдыха.

С поздравительной речью выступил также министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Жазылбек Куанышбаев внес неоценимый вклад в развитие овцеводства, увеличение поголовья, добившись приплода в 130-140 ягнят от каждой сотни овцематок. Благодаря его трудолюбию в далекой полупустыне была создана основная база овцеводства в Казахстане. Тогда имя Жазылбека Куанышбаева прогремело не только на весь Союз, но и на весь мир. Символично, что юбилей прославленного сына казахского народа совпал с 30-летием Независимости нашей страны. От всего сердца поздравляю жамбылцев с этим праздником! Пусть наша страна развивается, крепнет и процветает! – сказал министр сельского хозяйства.

Председатель районного общественного совета Болат Сатыбалдиев поделился воспоминаниями о прославленном овцеводе Жазылбеке Куанышбаеве.

Открытие сквера и барельефа с изображением Жаз-ата напомнило всем нам об истинных героях нашего времени. Сегодня дань уважения оказывается не только Жаз-ата, но и всем ветеранам сельскохозяйственной отрасли, простым крестьянам. Благодарим руководство страны и области за оказанные почет и внимание. Пусть новое поколение знает поименно тех, кто своей жизнью и своим трудом обеспечивал его нынешнее благополучие, – обратился ветеран к присутствующим.