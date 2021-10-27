Рысь вывела детенышей на прогулку в Бурабае

27 октября 2021, 18:38
Фото: Pixabay

Национальный парк "Бурабай" показал новое видео семейства рысей. На кадрах видно, как мать семейства прогуливается с двумя детенышами, передает Zakon.kz.

Сегодня хотим поделиться еще одним видео – представители семейства кошачьих резвятся на скалах Бурабая днем. Появление дружной семьи – редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке, – говорится в сообщении Нацпарка.

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Публикация от Национальный парк "Бурабай" (@parkburabay)

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