В Таразе прошла научно-практическая конференция в честь юбилея Жазылбека Куанышбаева

В городе Таразе прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 125-летию дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева, передает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках первого республиканского слета животноводов Казахстана, приуроченного к 30-летию Независимости РК. Участие в конференции принимали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, представители Канцелярии премьер-министра РК, заместители акимов Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей, профессорско-преподавательский состав Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, представители сельскохозяйственной отрасли, общественные деятели, – рассказали в пресс-службе акимата региона.

Пленарное заседание конференции открылось с приветственного слова от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева. В письме говорится, что Жазылбек Куанышбаев – прославленный чабан, внесший неоценимый вклад в развитие животноводства страны. Президент отметил, что он достиг таких высот благодаря своему трудолюбию. Глава государства положительно оценил работу, проводимую в нашей области по популяризации мужества и подвига такой выдающейся личности. По словам Касым-Жомарта Токаева, такие благие начинания вдохновляют молодежь неустанно трудиться на благо процветания нашей страны. Президент Казахстана пожелал плодотворной работы участникам конференции.

Бердибек Сапарбаев отметил, что благодаря поддержке Елбасы и главы государства реализуется ряд государственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.

Как говорят в народе: "Еңбек ер атандырады" ("Человек славится трудом"). Яркий пример тому – жизненный путь Жазылбека Куанышбаева, которого в народе называют и степным академиком, и маршалом овцеводства. Он своим доблестным трудом прославил мойынкумскую землю. Школа овцевода Жазылбека Куанышбаева получила широкую известность в Советском Союзе, стала гордостью нашего народа. Он одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. Его трудовые достижения, особенно во время войны, являются примером для всех, – отметил аким области и добавил, что теперь это благородное дело продолжают его земляки.

В целях развития каракулеводства совместно с ведущими учеными в этой области в трех овцеводческих хозяйствах используется технология искусственного осеменения овец. Поголовье скота в регионе составило четыре миллиона голов и увеличилось на 4,5%. Поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 3,7% и составило 3 435,5 тыс. В текущем году через финансовые институты по программе "Сыбаға" приобретено 29,7 тыс. голов овец на сумму 1 271,0 млн тенге.

На сегодняшний день перед агропромышленным комплексом стоит много задач. Одна из них – увеличение объемов производства конкурентоспособной сельхозпродукции, обеспечение продовольственной безопасности и повышение производительности труда в этой сфере в 2,5 раза, – заявил аким области.

С приветственным словом выступил и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он отметил, что благодаря своевременному принятию антикризисных мер по итогам 2020 года в сфере АПК наблюдается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям.

Президент Ассоциации "Союз фермеров Казахстана" Жигули Дайрабаев считает, что в сфере животноводства нужно осваивать новые технологии, не забывая про старые традиции.

Сегодня профессия чабана потеряла прежний статус и престиж. Молодое поколение неохотно идет в эту профессию. Между тем есть все возможности, чтобы достичь успеха в племенном овцеводстве. Следует изучать драгоценный опыт таких лидеров, как Жаз-ата, максимально использовать пастбищные угодья. Для молодежи именно такие люди должны стать образцом для подражания, – сказал Дайрабаев.

По мнению члена-корреспондента Национальной академии наук РК Абдрахмана Омбаева, конференция будет иметь большое значение в пропаганде и распространении опыта Жаз-ата, тем самым способствуя развитию овцеводства.

Как известно, Жамбылская область обладает высоким потенциалом в сельском хозяйстве. И мы сегодня убедились, что местная власть и население совместно работают в этом направлении. Доказательство тому – рост поголовья скота, – отметил он.

Выступила также предприниматель из Атырауской области Назерке Кусесова.

Гости высоко оценили положительные изменения в регионе, отметили достойный уровень организации мероприятия, также поблагодарили руководство области за проявленную инициативу.

В ходе конференции была презентована книга "Жалпақ жұрттың Жаз атасы".