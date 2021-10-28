Родители подозревают, что их дети регулярно травятся дизсредствами в лицее Актау

Родители первоклассников лицея №7 в городе Актау утверждают, их дети три недели подряд плохо себя чувствуют после школы. У всех одинаковые симптомы: сухой кашель, покрасневшие глаза, головная боль и сильное слюноотделение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, недомогание сначала списывали на простуду, но врачи никаких вирусов у детей не нашли. Тогда родители стали подозревать, что причиной может быть дезинфекционное средство, которое используют для уборки школьных коридоров и туалетов.

Я обратилась к врачу, в понедельник сдали мы анализы. То есть такие симптомы были у детей из параллельного класса, которые учатся на первом этаже. Мне скинула директор школы, какими препаратами они пользуются. В принципе, я раскрыла побочные эффекты, при отравлении они есть. Отравление хлорсодержащими – резь в глазах, повышенное слюноотделение. Оно все есть, - рассказала родительница Елена Стазаева.

Руководство учебного заведения несколько раз проверило работу уборщиц. Но симптомы у детей все равно не исчезли.

Все эти процессы мы неоднократно проследили и с медработником, и с завхозом. И также наглядный инструктаж получали у работников СЭС по применению. Срок годности соответствует. До 27-го года срок годности. Ну, негласно интересовались у других школ, детских садов, которые используют также данный препарат, но у них таких проблем не было, - сказала директор школы-лицея Гульден Имангалиева.

Санврачи говорят, что родители к ним официально еще не обращались. А проверку специалисты могут начать только в этом случае. Поэтому преждевременных выводов просят не делать.

Что касается непосредственно "Део-хлора", этот препарат внесен в реестр разрешенных дезинфицирующих средств в Республике Казахстан. По своему классу опасности он относится к III-IV классу опасности, то есть это достаточно, да, это химия, которая имеет определенную опасность и должна использоваться строго по инструкции. Но тем не менее она не имеет агрессивного, ядовитого эффекта на организм человека, в том числе и на организм ребенка при соблюдении инструкции разведения, - заявила руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау Асима Жарылгасова.

Как заверила директор школы, в ее интересах скорее найти и устранить причину плохого самочувствия учеников. Поэтому она сама обратилась за помощью к санэпидемиологам. Пока в школе прекратили использование того самого дезсредства. Администрация готова его заменить, если будет доказано, что дети действительно отравились моющим препаратом.