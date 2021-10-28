В подмосковном отеле найден мертвым экс-начальник ФСБ

Бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Кубасов найден мертвым бывший в подмосковном отеле, сообщает Zakon.kz.

По информации ren.tv, инцидент произошел в деревне Вырубово Одинцовского района. 62-летний экс-офицер заселился в гостиницу еще 9 октября, а в последнее время перестал отвечать на звонки. Его обнаружили без признаков жизни 26 октября. Источник телеканала уточнил, что смерть Кубасова не носит криминальный характер.

Предварительно, причиной смерти стала вирусная пневмония.

Александр Кубасов был назначен на должность главы УФСБ по Ярославской области в 2013 году, в 2018 он ушел на пенсию.