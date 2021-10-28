Замакима и активист подрались за кресло чиновника в Алматинской области

Общественный деятель решил побороться за возможность сесть в кресло заместителя акима Кербулакского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил Первому каналу "Евразия" активист Ермек Сансызбаев, он и еще несколько сельчан пришли разобраться с поставкой угля для инвалидов, неполных семей и пенсионеров с руководителем маслихата Кайратом Бекеевым. Но по дороге их позвал к себе заместитель акима района Нурлан Аденов.

Аденов пытался объяснить, что нужно дождаться очереди. Но в ответ услышал, что не справляется со своими обязанностями. Тогда и предложил посидеть на его месте. Проверить, справятся ли с его работой общественники. Активист не растерялся и решил занять освободившееся место. В этот момент и завязалась потасовка.

Причины и виновных инцидента установит служебное расследование. Чиновник обратился с заявлением в полицию.