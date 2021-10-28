Врач рассказала, какая еда мешает спать

Врач перечислила самые вредные и полезные продукты на ужин для тех, кто жалуется на качество сна, сообщает Zakon.kz.

Об этом нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала РИА Новости.

В первую очередь нужно отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. Вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня, – отметила Гаврикова.

По ее словам, если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело.

Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление, – поделилась нутрициолог.

Врач посоветовала приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками. По ее словам, после такого ужина у человека будет легкость, и он сможет заснуть.