С Байконура стартовала ракета "Союз" с грузовым кораблем

С космодрома "Байконур" запустили ракету-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", сообщает Zakon.kz.

С космодрома "Байконур" к международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "ПрогрессМС-18" и 2,5 тонны различных грузов для экипажа МКС-66, – говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.

Как пишет ТАСС, планируется, что корабль пристыкуется к модулю "Звезда" международной космической станции 30 октября в 04:34 мск (07:34 по Нур-Султану). На станцию доставят 420 литров питьевой воды, баллоны с воздухом и кислородом объемом 40 кг и более, 1,5 тыс. кг материалов и оборудования, в том числе – свежие продукты, медицинские средства и инструменты техобслуживания.

Компания "Роскосмос" ведет трансляцию на YouTube.