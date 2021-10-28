В ЗКО фура с углем загорелась во время заправки на АЗС

28 октября 2021, 08:48
Фото: МВД РК

Утром 27 октября грузовая машина загорелась в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Фура, груженная древесным углем, направлялась из Петропавловска в Актау.

Примерно в 06:00 произошло возгорание грузовой автомашины Scania с прицепом. Грузовик загорелся в поселке Большой Чаган Байтерекского района при осуществлении заправки на автозаправочной станции "КазМунайГаз", – говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

Жертв и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, устанавливаются причины возгорания.

Водителю оказана помощь с горячим питанием и временным жильем.


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