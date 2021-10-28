"Пльзень" сумел вырвать ничью у "Кайрата"

Стартовал основной раунд Лиги чемпионов-2021 по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана – алматинский "Кайрат" – сыграл вничью в своем первом матче группового раунда с чешским "Пльзенем" – 3:3.

Алматинцы выставили против чешской дружины своего второго вратаря, молодого Наруна Серикова. Основной кипер Игита пропускал встречу из-за дисквалификации. Запасной страж ворот "Кайрата" успешно справлялся до середины второго тайма. К тому времени казахстанский клуб вел в счете – 2:0 – благодаря голам Дугласа Жуниора и Альберта Акбаликова.

Позднее "Пльзень" сократил отставание – 1:2, но Алешандре Фаверо снова повел "Кайрат" вперед. Концовка встречи осталась за чешской командой, Сейдлер и Внук сумели выровнять положение – 3:3.

Следующий матч "Кайрат" проведет 28 октября против российской "Тюмени".

Другой казахстанский клуб – "Атырау" – встречался со словенским "Добовецем" и проиграл – 1:2.

"Атырау" проведет еще две игры в основном раунде, следующими соперниками являются португальский "Спортинг" и французский "Аньер Вильнев 92".

Противостояние с "Спортингом" состоится 28 октября.

Куандык Шынасилов