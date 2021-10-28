Президенту Казахстана презентовали проект цифровой ипотеки

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на международном форуме по цифровизации Digital Bridge Forum представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву проект цифровой ипотеки.

Выставка цифровых проектов по четырем направлениям ‒ проекты госорганов, решение банков, отраслевые и рыночные решения ‒ прошла в Конгресс-центре в Нур-Султане. Форум организован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Острая потребность в цифровизации ипотечного рынка возникла давно. С момента подачи заявки покупателем до получения денег продавцом проходило до четырех недель. Такой срок неоправданно долгий, учитывая скорость улучшения цифровой инфраструктуры в стране. Freedom Finance Bank Kazakhstan оцифровал получение ипотечного займа и сократил срок получения ипотеки до суток. Аналога этому продукту нет ни в Казахстане, ни в других передовых странах с максимально оцифрованным правительством (Великобритания, Новая Зеландия, Эстония и др.).

Сегодня мы относительно молодой банк на рынке, что позволило нам свежим взглядом посмотреть на индустрию и увидеть возможности оптимизации процессов в таком продукте, как ипотека. Открытость Министерства цифрового развития и активное содействие министра в демонополизации госуслуг позволили сделать уникальные интеграции и автоматизировать те части бизнес-процесса, которые в большинстве стран мира невозможны. В этом плане Казахстан разработал качественную базу для того, чтобы финтех мог интегрировать все цифровые процессы. Уже отработав и поставив на рельсы, казалось бы, такую сложную процедуру, как оформление ипотеки, мы планируем применять те же механизмы и в других направлениях бизнеса нашего холдинга. Впереди нас ждет автоматизированное цифровое автокредитование, апгрейд страховых продуктов, платежных систем и многое другое, ‒ сообщил Тимур Турлов.

Цифровая ипотека позволяет оформить ипотечный займ за 24 часа без сбора документов и физического взаимодействия с менеджерами банка. Оценка недвижимости происходит онлайн, а залог регистрируется дистанционно. При необходимости в процессе можно выпустить электронно-цифровую подпись и воспользоваться единовременной пенсионной выплатой. Человеческий фактор исключен на всем пути оформления заявки.

Рынок еще не полностью осознает, что первая в мире цифровая ипотека появилась в нашей стране. Государственные сервисы стали частью экосистемы нашего банка. Более 12 тысяч клиентов провели онлайн-оценку недвижимости на нашем портале. Уже в ноябре мы запустим финансирование первичного жилья и распакуем наш продукт во всех регионах и крупных городах Казахстана, ‒ сообщил советник совета директоров Freedom Finance Bank Kazakhstan Айдос Жумагулов.

Получить цифровую ипотеку могут жители Нур-Султана, Алматы и Шымкента в возрасте от 21 года до 63 лет (на момент завершения кредита). Минимальная сумма займа ‒ 3 млн тенге, первоначальный взнос ‒ от 20%. Кредит предоставляется до 15 лет по ставке от 13% (ГЭСВ от 14%).

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Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021