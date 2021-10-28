Холдинг "Байтерек" пополнил Нацфонд на 10,6 млрд тенге

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о направлении средств от передачи в конкурентную среду бывшей дочерней организации – АО "Инвестиционный фонд Казахстана" – в Национальный фонд Республики Казахстан.

Во исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан № 908 от 29 декабря 2020 года, холдингом завершены мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду путем реализации 100 процентов акций ИФК. пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"

Во исполнение Постановления Правительства РК № 323 от 4 июня 2018 года все средства от передачи в конкурентную среду актива холдинга в размере 10 602 471 183 тенге 27 октября 2021 года перечислены в Национальный фонд РК.