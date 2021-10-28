Международные резервы Казахстана выросли до 90,6 млрд долларов в сентябре

Валовые международные резервы Национального банка за сентябрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,4% и составили 35,6 млрд долларов США (с начала года – на 0,2%), сообщает Zakon.kz.

Снижение резервов произошло в основном за счет уменьшения стоимости портфеля золота на фоне падения цены на драгметалл в результате роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ, а также выплаты государственного долга РК. Нацбанк

При этом международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,1 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец сентября 2021 года составили 90,6 млрд долларов США.

По данным Нацбанка, денежная база в сентябре 2021 года расширилась на 3,8% и составила 10 689,7 млрд тенге (с начала года расширение на 9,3%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, сжалась на 7,7%, до 5 815,6 млрд тенге (с начала года расширение на 14,3%).

Денежная масса за сентябрь 2021 года увеличилась на 2,8% и составила 28 850,3 млрд тенге (с начала года рост на 15,8%), наличные деньги в обращении снизились на 1,0%, до 2 984,3 млрд тенге (с начала года рост на 5,5%).