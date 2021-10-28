На 302,5 млрд тенге купили казахстанцы иностранной валюты в сентябре

О ситуации на валютном рынке в сентябре 2021 года рассказали в Нацбанке, передает Zakon.kz.

Так, биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 423,92 – 426,49 тенге за доллар США. На конец сентября 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 425,75 тенге за доллар США, незначительно ослабнув за месяц на 0,1%.

Общий объем операций по валютной паре "тенге – доллар США" за месяц составил 12,7 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,8 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,8 млрд долл. США.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 70,6%, или 6,9 млрд долл. США (в августе 2021 года – 68,3%, или 6,8 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Нацбанк

При этом в сентябре казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 302,5 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 24,5% (в августе 2021 года – 242,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (289,3 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 4,5%.

Как отмечается, основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 65,3%, или 197,4 млрд тенге, российских рублей – 22,0%, или 66,6 млрд тенге, евро – 12,4%, или 37,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 34,4% (рост на 7,2% г/г), на покупку российских рублей – на 2,3% (снижение на 7,6% г/г) и на покупку евро – на 23,2% (рост на 15,3% г/г).