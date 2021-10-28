Спецпрограмма будет вычислять водителей, лишенных водительских прав  

В городе Алматы запущен сервис, позволяющий вычислять водителей, управляющих авто, будучи лишенными такого права, передает Zakon.kz.

Новая технология по поиску водителей, севших за руль машин, будучи лишенными права управления транспортным средством, функционирует на базе Центра оперативного управления ДП и привязана к системам видеонаблюдения города.

На законодательном уровне ужесточена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. За это правонарушение предусмотрено лишение права управления ТС сроком на семь лет, а также административный арест на 15 суток.

К сожалению, в практике не единичны случаи, когда водитель, будучи лишенным судом водительских прав, не сделав для себя должных выводов, снова садится за руль и зачастую опять же в нетрезвом состоянии. А ведь такая преступная халатность может привести к трагическим последствиям, – написал в Telegram заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Запущенный в полиции новый сервис позволяет после обнаружения системой видеофиксации транспортного средства передавать данные патрульным нарядам для оперативного перехвата и его остановки.