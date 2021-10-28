На каких устройствах перестанет работать WhatsApp с 1 ноября 

28 октября 2021, 12:24
Фото: pixabay.com

С 1 ноября перестанет работать WhatsApp на тысячах устройств по всему миру, передает Zakon.kz.

По информации Metro, мессенджер прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

WhatsApp перестанет функционировать на 43 моделях мобильных телефонов.

Прекращение поддержки устройства не означает, что WhatsApp перестанет принимать и отправлять сообщения. Пользователи не смогут загружать исправления и обновления, что может привести к сбоям, ошибкам и в некоторых случаях – уязвимостям безопасности.


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