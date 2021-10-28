Как Багдат Мусин планирует обеспечить интернетом все села в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал национальной проект Digit EL и рассказал, как в Казахстане улучшат качество интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

К концу госпрограммы мы должны добиться 100% качественного интернета. 10 Мбит/c в городе, и 5 Мбит/с в селе. Мы ставим параметры качества, раньше такого не было. Например, мы говорили, что покрытие 3G или 4G есть у 99% населения. Но никогда не заявляли о параметрах качества. Когда мы начали анализировать, то поняли, что вопрос не в том – горит значок 3G или нет, а в том, есть ли заявленный интернет или его нет, – сказал глава Минцифровизации на форуме Digital Bridge - 2021.

Он отметил, что в Казахстане есть 617 сел, в которые в принципе тяжело провести интернет. Поэтому министерство планирует использовать низкоорбитальные спутниковые группировки. Сейчас ведутся переговоры с двумя компаниями, одна из которых SpaceX.

Территория в Казахстане во многом используется для сельского хозяйства. И когда мы объезжали сельскохозяйственные фермы с премьер-министром, у всех был один и тот же вопрос – дайте инфраструктуру, а какие приложения и технологии использовать, сельхозники сами решат. Но сейчас требовать переход на технологии, не дав им инфраструктуру, неправильно. Поэтому мы 15,7% сельхозтерриторий страны покроем качественным интернетом, – пояснил Багдат Мусин.

27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство качеством интернета и связи в стране. По его словам, рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения.

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В связи с этим он поручил правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения.

Также критике была подвергнута работа вице-министров, ответственных за цифровизацию. Глава государства поручил до конца года разработать KPI для каждого цифрового вице-министра.

Тамила Языкова, Нур-Султан