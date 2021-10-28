Адвокат Биртанова заявил, что на него незаконно завели уголовное дело

Адвокат экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что Агентство по финансовому мониторингу незаконно завело на него уголовное дело. Он обратился в Республиканскую коллегию адвокатов, которая сочла действия органов расследования недопустимыми, передает Zakon.kz.

1 апреля 2021 года Агентство по финмониторингу завело уголовное дело в отношении Дмитрия Куряченко. Адвоката заподозрили в разглашении тайны следствия и воспрепятствовании расследованию дела экс-главы Минздрава.

По словам Куряченко, следователи запрашивали разрешение на проведение обыска в его доме, офисе и машине, однако суд отказал. Также юрист утверждает, что по его делу допросили журналистов и направили в Департамент юстиции столицы письмо с требованием приостановить действие адвокатской лицензии. Но и в этом было отказано.

В словах и высказываниях защитника Елжана Биртанова не нашли ничего незаконного и дело было прекращено. При этом сам адвокат узнал о данном уголовном деле гораздо позже – в августе. Куряченко обратился в Генпрокуратуру с требованием принять меры в отношении следователей.

В Республиканской коллегии адвокатов пришли к выводам, что следователи создавали условия для противозаконного уголовного преследования и грубого нарушения профессиональных прав адвоката Дмитрия Куряченко.

Республиканская коллегия адвокатов считает недопустимыми подобные действия органов расследования, противоречащие закону и грубо попирающие принципы независимости адвокатуры, объективности, беспристрастности и состязательности сторон, – говорится в сообщении коллегии.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Агентство по финансовому мониторингу с просьбой разъяснить обстоятельства данного дела.