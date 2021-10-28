В МИОР озвучили, как проходит дерадикализация возвращенных казахстанцев

В Министерстве информации и общественного развития рассказали о гражданах Казахстана, возвращенных из зон террористической активности, передает корреспондент Zakon.kz.

Следующую информацию предоставили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Благодаря совместным усилиям сегодня около 95% возвращенных граждан дерадикализированы, многие полностью придерживаются традиционного для нашего казахстанского общества ислама. Отдельные ведут светский образ жизни. Безусловно, остается небольшое число как женщин, так и мужчин, которые считают свои действия по выезду в зоны боевых действий правильными. В настоящее время на радикальных позициях остается несколько осужденных лиц. Однако, как показывает практика, их приверженность радикализму – это лишь вопрос времени, так как некоторые из наших граждан пробыли в зоне боевых действий более пяти лет, – говорится в ответе на запрос.

Всего, по данным ведомства, из зон террористической активности возвращено более 700 казахстанцев, подавляющее большинство из которых – женщины и дети.

Министерство с первых дней прибытия наших граждан активно подключилось к вопросу определения радикальности взглядов и проведения соответствующей профилактической работы. Для этого были привлечены возможности ОФ центра "Акниет" и местных исполнительных органов (42 теолога и 17 психологов), которые провели масштабную работу по теолого-психологической консультации и реабилитации вернувшихся женщин.

В ходе работы было установлено, что большинство женщин стали жертвами обмана проповедников радикализма, многие пережили психологическую травму, стресс, а некоторые вернулись с различными травмами и увечьями.

Сегодня продолжаются мероприятия по оказанию теолого-психологической и социально-экономической помощи возвращенным женщинам и детям. Основной целью является скорейшее возвращение их к нормальной жизни и реинтеграция в общество. Необходимо отметить положительные результаты проведенной адаптационной работы, в результате которой подавляющее большинство женщин благодарят государство за принятые по их возвращению на Родину меры, – подчеркнули в ведомстве.

В МИОР добавили, что основная часть возращенных мужчин осуждены к различным срокам лишения свободы (от 3,5 до 14 лет). К профилактической работе с ними помимо сотрудников теолого-реабилитационной службы КУИС МВД и региональных Управлений по делам религий также привлечены специалисты центра ОФ "Акниет", в результате которой многие осознали ошибочность своих взглядов и отказались от радикальной идеологии.

Необходимо отметить, что подавляющая часть женщин и детей в последний период в Сирии находились в очень тяжелых условиях. Они понимали неправомерность своих действий. После прибытия в Казахстан со многими из них в течение небольшого периода времени были налажены доверительные отношения. Они с интересом встречались с теологами, религиоведами, психологами и другими специалистами, задавали волнующие их вопросы. В целом, работа по реабилитации является комплексным и длительным процессом, включающим в себя не только консультации на теологические темы, но и оказание помощи социального, психологического, правового и медицинского характера, – заключили в министерстве.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан