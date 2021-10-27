В Актобе прошел форум "Общество за правопорядок"

27 октября в Актобе состоялся форум «Общество за правопорядок», который стал диалоговой площадкой для подведения итогов и обсуждения дальнейших планов по привлечению общественности к охране правопорядка и формированию в обществе «нулевой терпимости» к правонарушениям.

Организаторами форума выступили акимат Актюбинской области и областная прокуратура.

В его работе приняли участие глава региона Ондасын Уразалин, руководители правоохранительных органов, секретари маслихатов, члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, представители Общественного совета, высших учебных заведений, организаций и предприятий. Делегаты форума из районов области участвовали в онлайн режиме.

В 2019 году в Актюбинской области стартовал не имеющий аналогов в стране уникальный проект по вовлечению общественности в профилактику правонарушений. Проект реализуется в форме Межведомственного плана, которым предусмотрены формы взаимодействия государственных органов с общественностью, создание народных дружин, развитие сети молодежных волонтерских движений, привлечение общественных объединений, вузов и трудовых коллективов к совместной работе по обеспечению правопорядка.

Мероприятия по возрождению института общественных помощников положительно встречены обществом. Были определены районы, в которых в пилотном режиме начали проводить рейды совместно с общественными помощниками. В целом, в рейдовых мероприятиях по профилактике преступности совместно с участковыми инспекторами полиции приняли участие около 1 000 граждан, выявлено порядка 600 правонарушений. Это неплохой результат, - отметил аким области.

Особое значение в профилактике преступности также имеет благоустройство общественных пространств, обеспечение населенных пунктов освещением.

Как вы заметили, в последнее время особое внимание уделяется благоустройству, освещению и ремонту улиц во дворах нашего города. Многие годы оставались без освещения и ремонта дворы домов возле железнодорожного вокзала, ставшие очагами преступности. Как результат системной работы, с начала года в этом районе благоустроен ряд дворов, отремонтированы улицы, установлены детские площадки, освещение. Это очень важно для профилактики преступлений, которые происходят в этом районе. Безопасность нашего города, неравнодушное отношение жителей к правонарушениям, сохранение чистоты вокруг – наше общее дело. Уверен, этот форум будет способствовать дальнейшей эффективной реализации мер по профилактике правонарушений, - подчеркнул Ондасын Уразалин.

В рамках проекта, вовлечение институтов гражданского общества проводится по трем основным направлениям: патрулирование городских территорий, профилактика бытового насилия и проведение криминологических анализов преступности в районах области.

По данным прокуратуры, реализация проекта уже дала положительные результаты.

В текущем году наблюдается снижение либо отсутствие преступности в охваченных проектом общественных местах и неблагополучных семьях. Исполнение рекомендаций криминологического анализа в Мартукском районе также позволило существенно снизить практически все виды преступлений в районе, - сказал прокурор области Марат Кайбжанов.

Отметим, криминологический анализ проводится в настоящее время и в других районах области.

В ходе форума состоялось награждение наиболее активных общественных помощников и их руководителей. Была отмечена высокая вовлеченность в проект Актюбинского завода хромовых соединений, работники которого активно участвуют в патрулировании одного из районов города Актобе.

Всего на сегодня заключено 15 меморандумов с предприятиями по привлечению работников к охране общественного порядка. Планируется, что к данному проекту в скором времени присоединится еще не менее 80 предприятий.