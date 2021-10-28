Более 300 человек отравились роллами в кафе Бишкека

Количество отравившихся в сети кафе в Бишкеке превысило 300 человек, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день выявлено уже более 300 пострадавших от отравления, – заявил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава.

По его данным, 40 из них находятся на стационарном лечении.

Ранее в ведомстве сообщали о 253 отравившихся.

Как уточнили в министерстве, все отравления произошли 22-23 октября, а новые случаи выявляются после сбора анамнеза у пациентов.

Все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита. 25 октября все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.