Более 300 человек отравились роллами в кафе Бишкека

28 октября 2021, 14:49
Фото: zakon.kz

Количество отравившихся в сети кафе в Бишкеке превысило 300 человек, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день выявлено уже более 300 пострадавших от отравления, – заявил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава.

По его данным, 40 из них находятся на стационарном лечении.

Ранее в ведомстве сообщали о 253 отравившихся.

Как уточнили в министерстве, все отравления произошли 22-23 октября, а новые случаи выявляются после сбора анамнеза у пациентов.

Все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита. 25 октября все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.


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