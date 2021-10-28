Минусы цифровизации озвучил Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин озвучил основную цель цифровой трансформации, передает корреспондент Zakon.kz.

Наша IТ-индустрия динамично развивается. За счет того, что есть синергия между государством и IТ-сообществом, цифровизация идет вперед. Сегодня есть неплохие результаты, которые закреплены в международных рейтингах. Например, мы сегодня девятые в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству. В этом рейтинге есть подиндекс "Онлайн-услуги", там мы 11-е в мире. Однако это не повод для самоутешения, потому что мир стремительно развивается, – сообщил Мусин.

Но, по его словам, цифровая трансформация – не автоматизация бизнес-процессов, и главное, считает министр, в процессе создания цифрового государства – не переусердствовать.

Ни для кого не секрет, что сегодня техосмотр можно оформить по WhatsApp. Когда полицейский останавливает машину, то он видит в базе данных, что машина прошла техосмотр. Мы до того оптимизировали этот процесс, что потеряли его суть. Дело ведь не в том, чтобы проходить его по WhatsApp. Происходит много аварий. Мы не должны убирать суть техосмотра, а он заключается в том, чтобы человек приезжал на осмотр и был уверен, что его автомобиль готов к технической эксплуатации на дороге. Эта суть потерялась, – пояснил министр.

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27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию.

По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. "Цифра" должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью, – считает президент.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан