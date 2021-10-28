Главе государства представлен онлайн-сервис по оказанию госуслуг в приложении Halyk Homebank

В рамках проходящего в столице Казахстана Международного форума по цифровизации Digital Bridge, организованного Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова представила президенту страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву банковский онлайн-сервис, позволяющий казахстанцам дистанционно оформлять и получать государственные пособия.

Презентуя возможности приложения Halyk Homebank, Умут Шаяхметова особо подчеркнула, что качественный рывок в кооперации бизнеса и государства произошел именно благодаря роли государства в цифровизации казахстанского общества.

То, что у бизнеса появилась возможность внедрять востребованные государственные услуги онлайн, происходит, прежде всего, за счет слаженной работы с государственными ведомствами, в первую очередь, с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерством юстиции, порталом электронного правительства. Благодаря этой интеграции у потребителя растут возможности бесплатно, быстро, легко и доступно получать различные услуги, без посещения банка. И я бы хотела отметить, что Казахстан сейчас идет в фарватере этих современных изменений. Это лишний раз доказывает нашу конкурентоспособность на этом рынке, – констатировала Умут Шаяхметова.

Отметим, что Halyk Bank является ключевым оператором по зачислению социальных выплат. В мобильном приложении банка есть целый модуль для предоставления населению государственных услуг, и его функционал постоянно дополняется. Буквально в начале октября был запущен новый сервис "Пособие по рождению ребенка", который позволяет молодым родителям пройти всю процедуру оформления дистанционно, используя приложение Halyk Homebank. Для большего удобства клиентов обе государственные выплаты – единовременное пособие на рождение и выплаты по уходу за ребенком до года – объединены в одну заявку с интуитивно понятным интерфейсом, чего нет на других платформах.

Услуга "Пособие по рождению ребенка" реализована Halyk Bank в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии".

В ходе презентации Умут Шаяхметова рассказала о технологии взаимодействия сервиса с системами государственных органов и процессе предоставления необходимой для подачи заявки информации, а также выразила уверенность в том, что благодаря простоте и удобству процедуры оформления и зачисления "Пособия по рождению ребенка", эта услуга будет широко востребована целевой аудиторией.

Стоит отметить, что Halyk Bank пристально следит за возникающими потребностями своих клиентов и регулярно внедряет новые услуги, направленные на удовлетворение запросов разных групп населения. В частности, в мобильном приложении Halyk Homebank уже доступны услуги по переоформлению автомобиля, "Открытие спецкарты для пособий", "Открытие счета для ЕПВ" и ряд других, не менее полезных сервисов.